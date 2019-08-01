Рогозин предложил Собянину "интересную технологию" по переработке мусора

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация хочет предложить московским властям технологию переработки твердых бытовых отходов, которые ранее подлежали только захоронению. Об этом он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Рогозина, в центре Келдыша имеется "интересная технология по твердым бытовым отходам". Он отметил, что технология дает возможность "дожигания самых сложных остатков, которые недожигаются и в настоящий момент только захораниваются".

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что "для больших городов это очень важно". "Я недавно обратился к Сергею Семеновичу Собянину с этим предложением. Будем работать по нему", - отметил Рогозин. В чем именно заключается новшество, не уточняется.

Проблема мусора стала злободневной для российских городов. Из года в год количество бытовых и промышленных отходов продолжает увеличиваться, вместе с тем растет число несанкционированных свалок и полигонов. Люди жалуются на неприятные запахи и плохое самочувствие из-за утечки свалочного газа.

Как ранее сообщалось, с января 2019 года в регионах России началась "мусорная реформа. Между тем Москва, Петербург и Севастополь получили отсрочку до 1 января 2022 года.