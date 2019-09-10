Роспотребнадзор сократит количество нормативных актов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор после консультаций с учеными и экспертами заявил о планах по существенному сокращению числа ведомственных нормативных актов в рамках "регуляторной гильотины", сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате большой работы проводимой учеными РАН и практиками Роспоторебнадзора, экспертами и представителями общественных объединений, вместо 424 нормативно-правовых актов, действующих сегодня, с 1 января 2021 года начнут действовать - 10 нормативно-правовых актов, а также дополняющие их методические рекомендации и специально разработанные иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном утром во вторник на сайте ведомства.

Планируется пересмотреть 58 документов по разделу "Эпидемиология" - они будут сведены в единый документ - "проект санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика инфекционных и паразитарных болезней", в котором гармонизированы обязательные требования с международными подходами".

65 гигиенических нормативов (ГН) факторов среды обитания также планируется пересмотреть, вместо них появятся методические рекомендации, "работа над которыми в настоящее время продолжается экспертным сообществом".

Большой массив СанПиНов по разделу "Гигиена" (301 акт) будет сокращен до всего восьми документов по основным направлениям: "услуги", "условия проживания и содержание территории", "условия труда и производственные процессы", "условия воспитания и обучения детей и подростков", "радиационная безопасность", "транспорт", "требования для "специальных объектов", "общественное питание".

Реформа контрольно-надзорной деятельности в России - так называемая "регуляторная гильотина" - предполагает отмену с 2021 года устаревших актов в этой сфере.