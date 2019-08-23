Мосгорсуд подтвердил законность четвертого ареста Яшина

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законным решение Троицкого суда, который назначил муниципальному депутату Илье Яшину десять суток ареста за призывы участвовать в несогласованных встречах с кандидатами в Мосгордуму 18 и 19 июля.

Защита Яшина обращала внимание, что в материалах дела нет доказательств его причастности к этому нарушению. Сам оппозиционер заявил, что это дело сфабриковано и политически мотивировано.

Судья отклонила их апелляцию.

Арест, назначенный Троицким судом 20 августа, стал для Яшина четвертым административным сроком подряд. Его всякий раз задерживали на выходе из спецприемника и составляли новый административный протокол за нарушение на акциях. Под стражей он находится с 29 июля.

27 июля политика и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму задерживали дважды. 29 июля Щербинский суд назначил ему десять суток ареста за организацию несогласованной акции 27 июля. Затем такой же срок ему назначил Троицкий суд за призывы идти на несогласованную акцию 14 июля.

8 августа Хамовнический суд назначил ему десять суток ареста. Сообщалось, что этот срок он получил тоже за призывы к участию в акции 14 июля. 18 августа его снова задержали на выходе из спецприемника, и 20 августа Тверской суд назначил ему новый арест.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность отказа избиркомов зарегистрировать политика кандидатом в Мосгордуму.