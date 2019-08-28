Захарова напомнила о российских санкциях в отношении сенаторов Джонсона и Мерфи

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи находятся в российском "стоп-листе", их туда включили в качестве ответа на "необоснованные рестрикции" против российских членов Совета Федерации, напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что самим Джонсону и Мерфи это хорошо известно.

"Американские сенаторы почему-то пытаются все время скрыть от собственного электората, избирателей - людей, которые их поддерживают, что мы неоднократно предлагали Вашингтону вывести всех членов законодательных органов обеих стран из-под любых ограничений на поездки, тем самым сняв хотя бы один раздражитель в наших двусторонних отношениях", - сказала Захарова.

Ранее в посольстве России в США заявили, что если бы американские сенаторы выступали за равноправный межпарламентский диалог с Россией, они бы уже давно приняли своих российских коллег в Капитолии.

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам. Мерфи отметил, что российские власти не разрешили уже несколько подобных визитов в последние месяцы. Он также выступил за поддержание диалога с Россией, особенно "в моменты напряженности".

В посольстве России в США заявили, что ни Мерфи, ни Джонсон не обращались за российской визой.

Посетить Россию в начале сентября также собирается сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Он подал документы на визу и пока не получил отказа.