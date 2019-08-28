Третий сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но визу пока не получил, сообщает Politico.

Как заявил представитель сенатора, председатель объединенного экономического комитета Конгресса США планирует отправиться в Россию на следующей неделе. Пока он не получил свою визу и ждет одобрения от российских властей.

В Москве Ли должен встретиться с покидающим пост посла США в России Джоном Хантсманом.

Ранее пресс-секретарь сенатора сообщил, что Ли не получал отказа в визе и он все еще намерен ехать в РФ.

Накануне сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в Россию. Оба сенатора являются членами комитета Сената США по иностранным делам.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорилось в заявлении, распространенном во вторник на сайте Мерфи. Он отметил, что хоть и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

Джонсон в своем заявлении выражал надежду на то, что "прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами".

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

Ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Американские СМИ сообщали, что визит был запланирован на сентябрь 2019 года.