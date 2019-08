Еще один американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Американский сенатор Крис Мерфи Фото: CNP/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему отказали в визе для въезда в Россию.

Как следует из сообщения на сайте Мерфи, он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении члена комитета Сената США по иностранным делам.

В своем заявлении он отмечает, что хоть он и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

"Перед нашими (США и России - ИФ), странами, обладающими крупнейшими в мире ядерными арсеналами и способными уничтожить друг друга, стоит ответственность поддерживать безопасность во всем мире и предотвращать конфликт между США и Россией", - полагает американский сенатор.

Ранее Мерфи активно критиковал Москву, поддерживая обвинения в адрес Кремля в якобы предпринимаемых вмешательствах в выборы, и приветствовал введение санкций

Murphy has been outspoken regarding Russia"s interference in the 2016 presidential election and supported sanctions the country was hit with last year.

"It"s about time," he said in a March 2018 news release. "Russia attacked American democracy in 2016 and until today the Trump administration had responded with a shrug."

Ранее другой сенатор - республиканец Рон Джонсон - заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса. Однако в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

Телеканал Fox News отмечает, что ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Они также не сообщают, получили ли визы в Россию другие сенаторы. По данным газеты The Hill, поездка была запланирована на сентябрь этого года.

Джонсон получил визу в 2017 году, когда планировался его визит в Россию в январе 2018 года. В итоге от поездки он отказался, так как документ не получила одна из его коллег. При этом он все же посетил Россию в июле 2018 года.