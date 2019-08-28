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Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Он предположил, что ему назначат пятый административный арест подряд

Яшина снова задержали на выходе из спецприемника
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин после заседания в Троицком районном суде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Главу Красносельского округа, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника после того, как он отбыл четвертый подряд административный арест. Об этом говорится в его микроблоге. Там же он опубликовал видеозапись задержания.

Один из встречавших Яшина полицейских сообщил, что его снова задерживают по административному делу о призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа.

Политик находится под стражей с 29 июля. Срок его последнего ареста истек 28 августа

27 июля, в день несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, Яшина задерживали дважды. 29 июля Щербинский суд назначил ему десять суток ареста за организацию акции 27 июля. 30 июля Троицкий суд назначил ему тоже десять суток за призывы идти на несогласованную акцию 14 июля.

На выходе из спецприемника его зедаржали, и 8 августа Хамовнический суд назначил ему еще десять суток ареста. Сообщалось, что этот срок он получил тоже за призывы к участию в акции 14 июля. 18 августа его снова задержали на выходе из спецприемника, и 20 августа Тверской суд назначил ему новые десять суток - за призывы участвовать в несогласованных встречах с кандидатами в Мосгордуму 18 и 19 июля.

Законность этих решений подтвердил Мосгорсуд.

Илья Яшин Мосгордума Мосгорсуд

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