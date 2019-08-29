В ДНР сообщили о трех погибших после обстрела со стороны ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли, пятеро ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил журналистам в четверг представитель Народной милиции ДНР.

Прицельный обстрел позиций ДНР произошел недалеко от населенного пункта Григоровка в 18:30 несмотря на режим прекращения огня и принятые меры по контролю за его соблюдением, сообщил он.

Представитель народной милиции отметил, что обострившаяся за последние сутки обстановка является "прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий".

Минометный обстрел территории ДНР внес коррективы в повестку сегодняшнего заседания Контактной группы в режиме видеоконференции, повесткой которого стало подведение промежуточных итогов по ремонту моста на участке разведения сил и средств в Станице Луганской, говорится в заявлении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, распространенном ее пресс-службой в четверг вечером.

"Полпред ДНР заявила об активизации деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и связанным с этим трагическим инцидентом на горловском направлении, в результате которого трое военнослужащих НМ были убиты, и еще трое взяты в плен", - отмечается в сообщении.

Глава МИД ДНР заявила, что ситуация на линии соприкосновения "в целом вызывает серьезное беспокойство", так как нарушения со стороны ВСУ не прекращаются и приобретают негативную тенденцию.

"В связи с произошедшим мы напомнили всем участниками и потребовали от украинской стороны соответствующих разбирательств и применения дисциплинарных мер. По нашему твердому убеждению, пока не будет реализован механизм наказания виновных, нарушения будут продолжаться. Надеемся на активную позицию медиаторов переговорного процесса, так как самостоятельно представители Киева до сих пор не обнародовали ни единого разбирательства по тем фактам нарушения перемирия, о которых мы заявляли ранее и которые были зафиксированы СММ ОБСЕ в ежедневных отчетах", - констатировала представитель ДНР.

По данным министерства иностранных дел самопровозглашенной республики, представители ДНР обратились также с просьбой к миссии ОБСЕ оказать максимальное содействие в поиске и возвращении захваченных в плен ВСУ военнослужащих, а также проинспектировать их статус и состояние.

"Представители Миссии приняли нашу просьбу и предложили вернуться к этому вопросу на предстоящем 4 сентября заседании в Минске", - говорится в сообщении Никоноровой.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 4 обстрела.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым провокационным действиям противника", - отметили в ООС.