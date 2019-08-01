Поиск

В ДНР обвинили украинский беспилотник в сбросе гранаты на ополченцев

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Трое ополченцев получили ранения из-за гранаты, сброшенной с украинского беспилотника, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, украинские военные нарушили договоренности о прекращении огня - сбросили в четверг днем гранату ВОГ-17 на позиции ополченцев в районе населенного пункта Октябрь. Трое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Представитель ДНР добавил, что силы ПВО уничтожили этот беспилотник, когда через полчаса после первой атаки он попытался предпринять вторую. Сбитый летательный аппарат упал на территории, подконтрольной Украине, и там из-за разрыва боеприпаса загорелась сухая трава. Собеседник журналистов отметил, что пожар рядом с украинскими позициями до сих пор продолжается.

В ДНР потребовали, чтобы международные наблюдатели Миссии ОБСЕ зафиксировали эту атаку, в результате которой пострадали ополченцы, соблюдавшие действующее перемирие.

ДНР Украина

Новости

Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тысяч

Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тысяч

МИД сообщил о прогрессе в расследовании убийства трех журналистов в ЦАР

Посольство Ватикана назвало слухами публикации о визите папы в Россию 9 мая

Бывшему премьер-министру Молдавии сократили тюремный срок

Бывшему премьер-министру Молдавии сократили тюремный срок

Финляндия с сентября ужесточит порядок выдачи виз для россиян

Финляндия с сентября ужесточит порядок выдачи виз для россиян

Проект "РусАла" в США встретил сопротивление сенатора-демократа

США продлили санкции по ядерной программе Ирана

США продлили санкции по ядерной программе Ирана

Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

Организаторы объявили об отмене юбилейного фестиваля "Вудсток"

Сенат утвердил кандидатуру Крафт постпредом США при ООН

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');