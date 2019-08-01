В ДНР обвинили украинский беспилотник в сбросе гранаты на ополченцев

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Трое ополченцев получили ранения из-за гранаты, сброшенной с украинского беспилотника, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, украинские военные нарушили договоренности о прекращении огня - сбросили в четверг днем гранату ВОГ-17 на позиции ополченцев в районе населенного пункта Октябрь. Трое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Представитель ДНР добавил, что силы ПВО уничтожили этот беспилотник, когда через полчаса после первой атаки он попытался предпринять вторую. Сбитый летательный аппарат упал на территории, подконтрольной Украине, и там из-за разрыва боеприпаса загорелась сухая трава. Собеседник журналистов отметил, что пожар рядом с украинскими позициями до сих пор продолжается.

В ДНР потребовали, чтобы международные наблюдатели Миссии ОБСЕ зафиксировали эту атаку, в результате которой пострадали ополченцы, соблюдавшие действующее перемирие.