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ДНР обвинила украинских военных в обстреле жилых домов в Горловке с беспилотников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти Горловки заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения и использовании украинскими силами ударных беспилотников, которые применяют боеприпасы против гражданского населения, заявил глава администрации города Иван Приходько.

"На Горловку было сброшено с беспилотников восемь самодельных боеприпасов. На них был нанесен знак батальона "Азов"... Целенаправленно охотились за людьми, сбрасывали на жилые кварталы, на автогаражный кооператив. Оператор беспилотника видел рабочих на крыше гаража и начал непосредственно за ними охоту", - сказал Приходько журналистам в воскресенье.

По его данным, "украинская армия выжигает в день по два - три дома". "Как можно оценить степень опасности для граждан, когда летают мины над городом? Конечно, повышенная опасность", - сказал журналистам Приходько.

По его словам, условия перемирия со стороны Украины не выполняются, ежедневно на линии соприкосновения погибают военнослужащие Народной милиции ДНР.

21 июля в зоне вооруженного конфликта в Донбассе было объявлено бессрочное прекращение огня. Оно было согласовано 17 июля на последнем заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

ДНР Горловка

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