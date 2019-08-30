Полиция предостерегла от участия в акции в "Яме" на Хохловской площади

Акцию назвали несогласованной, поскольку власти не получили уведомлений от ее организаторов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД столицы.

В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали. Следовательно, акция будет несогласованной.

"Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних, - говорится в сообщении. - Информируем жителей и гостей столицы, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий 30 августа амфитеатр работать не будет".

Ранее студенческий журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ, профсоюз "Университетская солидарность", а также группы поддержки арестованных по "делу 27 июля" студентов Егора Жукова и Даниила Конона подали в мэрию заявки на проведение митинга "Свободу студентам, свободу университетам". Они предложили согласовать акцию 30, 31 августа или 1 сентября у памятника Циолковскому на ВДНХ, на проспекте Академика Сахарова или на Хохловской площади, а в качестве места - памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловская площадь. Заявка подана на три тысячи человек.

Власти не согласовали эту акцию. Тогда организаторы заявили, что проведут на Хохловской площади культурное мероприятие "Университет в яме". Они планируют лекции, публичную дискуссию об университете и политике, и концерт вечером. Они предложили обсудить, есть ли в университете место политике.

Жукова и Конона обвиняют в участии в массовых беспорядках в день несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Они вину отрицают.