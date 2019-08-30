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СКР предупредил участников массовых беспорядков о неизбежном разочаровании

"Несколько сотен лайков под фото и пара минут славы в социальных сетях, вот цена сломанной судьбы", - отмечают следователи

СКР предупредил участников массовых беспорядков о неизбежном разочаровании
Участница несогласованной акции в центре Москвы
Фото: авриил Григоров/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Массовые беспорядки в Москве устраивают оплачиваемые "кукловоды", не выходящие на улицы, и провокаторы на местах, говорится в спецрепортаже Следственного комитета России. На призывы к участию в акциях откликаются люди, у которых эмоции сильнее рассудка, в толпе они перестают себя контролировать, а потом следует уголовная ответственность и сломанная жизнь. СК ссылается на опыт расследования таких дел и на мнение ученых.

Репортаж "Время принимать решение" был опубликован в YouTube 29 августа, а на сайте СКР - 30 августа. 30, 31 и 1 сентября в Москве пройдут официальные массовые праздники и возможны несанкционированные акции за свободу выборов и освобождение политзаключенных. 8 сентября в городе пройдут выборы в Мосгордуму, к которым не допустили почти всех независимых и оппозиционных кандидатов.

"Несколько сотен лайков под фото и пара минут славы в социальных сетях, вот цена сломанной судьбы. Упущенные возможности и потерянное время вернуть невозможно", - гласит вывод спецрепортажа. В СК допускают, что после того, как человек отбывает наказание, он может начать жизнь с нового листа, но вот "удалить навсегда черновики" не получится. Герой спецрепортажа - неназванный участник антикоррупционной акции сторонников Алексея Навального 26 марта 2017 года - был осужден за то, что в потасовке ударил сотрудника полиции ногой по каске. Он сказал на камеру, что "сожалеет о случившемся".

По оценке СК, все несогласованные уличные акции в Москве организуются по единой схеме, и ни следствию, ни науке они не дают ничего нового, в том числе и протесты лета 2019 года в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Везде "все те же провокаторы, все те же выводы людей на улиц, все та же молодежь".

Призывы ходить на акции вызывают наибольший отклик у людей, для которых "эмоциональная реакция доминирует над рациональной" и которые не склонны "изучать информацию", "анализировать факты", а откликаются на эмоциональные импульсы, которые "активно раздувают заинтересованные стороны", рассказала гендиректор НИИ "Социологии" Мария Филь. По ее словам, такая реакция приводит этих людей на улицы.

Оказавшись в толпе, даже "законопослушный гражданин", который "никогда ничего не нарушал", может взять в руки камень, потому что он становится частью команды и начинает защищать коллективные интересы, а не свои, говорят эксперты. Также вспышки агрессии даже у мирных протестующих могут возникать, когда эмоция берет верх над рассудком, "так бывает", говорят эксперты. Потом эти люди не могут вспомнить, что подтолкнуло их к нападению на полицейскому, но за это приходится нести ответственность, уже не коллективную, а индивидуальную, предупредил СКР.

По опыту следователей, в толпе почти никогда нельзя встретить истинных организаторов акций. Основные "кукловоды находятся вдали от эпицентра событий, их задача - распределить правильно роли и финансовые потоки", говорится в репортаже.

Лицо героя репортажа СК было скрыто, поскольку "о том, что было, он вспоминать не хочет". Тем не менее, он не отказался сняться в репортаже.

13 апреля 2017 года были предъявлены обвинения четырем задержанным на акции 26 марта, среди них был Андрей Косых 1986 года рождения. По версии следствия, он дважды ударял сотрудников полиции по голове - у перехода у метро "Тверская" и на Малой Дмитровке, в одном случае полицейский получил удар ногой, упал и потерял сознание. После акции сообщалось о госпитализации одного из силовиков с травмами.

9 августа 2017 года Тверской суд признал Косых виновным в применении насилия к полицейскому и приговорил к четырем годам колонии. Мосгорсуд в сентябре сократил этот срок на четыре месяца.

СКР Мосгордума Москва Алексей Навальный

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