Студенты вместо акции протеста устроят культурное мероприятие "Университет в яме"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Независимый журнал DOXA сообщил, что мэрия не согласовала студенческим объединениям акцию в поддержку задержанных на митингах студентов.

"Послезавтра должен был пройти митинг за свободу студентов и университетов. Мы подали заявку на него в московскую мэрию, обозначив два альтернативных места, помимо Ямы (народное название амфитеатра на Хохловской площади - ИФ). Мэрия же не отказала в митинге, но и не согласовала его. Она просто проигнорировала нашу заявку, сославшись на разночтения в федеральном законе и законах субъекта. Мы не сдались и подали апелляцию на отписку мэрии. Апелляцию отклонили", – говорится на странице DOXA в фейсбуке.

Активисты подчеркнули, что не хотят проводить несогласованный митинг и подвергать собравшихся опасности, поэтому они придумали другой формат для своего мероприятия.

"30 августа не будет митинга, но пройдёт культурное мероприятие с черновым названием "Университет в яме". В нём будет три части: лекции, public talk об университете и политике, а под вечер ещё и концерт. "Мы хотим начать масштабную публичную дискуссию о том, есть ли в университете место политике", - говорится в сообщении.

В DOXA сказали также, что в дальнейшем будут пытаться согласовать студенческий митинг.

DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ, профсоюз "Университетская солидарность", а также группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона подали в мэрию ряд заявок на проведение митинга "Свободу студентам, свободу университетам".

В качестве даты были предложены 30, 31 августа или 1 сентября, а в качестве места - памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловская площадь. Заявка подана на 3 тыс. человек.

Целью акции было заявлено требование освободить задержанных студентов, прекратить политическое давление на университеты и цензуру в административной среде.