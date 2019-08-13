Московская прокуратура предложила установить забор и камеры в "Яме"

Накануне в The Village рассказывали о проектах трехметрового глухого ограждения, которое позволит закрывать пространство на ночь и в выходные

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Басманная межрайонная прокуратура Москвы предложила обнести забором культурное пространство "Яма" на Хохловской площади и установить там камеры, сообщает во вторник телеканал "Москва 24".

По данным канала, в праздники и выходные для охраны "Ямы" планируется задействовать не только полицейских, но и сотрудников частных охранных предприятий. Прокуратура отмечает, что с начала года за различные нарушения в этом месте были оштрафованы около 600 человек.

Накануне интернет-издание The Village сообщало со ссылкой на источник в департаменте культуры Москвы, что власти рассматривают проекты трехметрового забора для "Ямы" ко Дню города и к новогодним праздникам. Собеседник издания сказал, что ограждение должно быть глухим, чтобы у полиции была возможность закрывать пространство на ночь или в праздничные дни.

The Village отмечает, что забор в техзадании по габаритам называют "строительным" - минимум три метра в высоту и пять метров в ширину. Формально его разрабатывают как "мобильную декоративную конструкцию".

Ранее в этом году "Яма" не раз оказывалась в эпицентре скандалов. Весной и в начале лета на Хохловской площади проводила рейды общественная организация "Лев против", недовольная тем, что в амфитеатре собирается выпивать молодежь. Это сопровождалось стычками и задержаниями за распитие алкоголя.

В июне в "Яме" были отравлены и ограблены более 20 людей. По уголовным делам в связи с этим был арестован Мурат Сабанов.

После этих инцидентов пространство на Хохловке неожиданно закрыли на ремонт, территория была огорожена забором. Столичные власти тогда обещали, что закрывать "Яму" не будут. Вскоре ее действительно открыли снова.