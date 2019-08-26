Поиск

МИД РФ объяснил разработку оружия и испытания под Северодвинском действиями США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Постпред РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов сообщил, что испытания на военном полигоне под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое РФ начала создавать из-за выхода США из договора по ПРО.

"Особо интересующимся могу добавить. Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Anti-Ballistic Missile Treaty)", - отметил Карпов, выступая на 53-й сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительного комитета Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Российский дипломат также заявил, что авария в Архангельской области 8 августа не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, и поэтому не относится к предмету договора ОДВЗЯИ.

"Пунктами 7, 8, 9 Статьи IV ДВЗЯИ зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю", - заявил российский дипломат.

"Мы понимаем, что возможности ПК ОДВЗЯИ с каждым годом расширяются, потенциал Организации возрастает, а перспективы Договора не позволяют применить их в полном объеме. Однако это не повод заниматься вопросами, которые не относятся к предмету Договора и мандату Комиссии. Отслеживание военной деятельности, а также последствий любых других событий и инцидентов, не связанных с ядерными испытаниями, является недопустимым", - цитирует в понедельник вечером выступление Карпова сайт МИД РФ.

Российский дипломат также напомнил, что передача данных со станций мониторинга сейсмических данных в Международный центр данных "является пока делом сугубо добровольным и будет оставаться таковым вплоть до вступления ДВЗЯИ в силу".

Российский постпред особо отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в связи с инцидентом 8 августа под Северодвинском нет.

Дипломат заявил, сославшись на данные МЧС по Архангельской области, что радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне. По его словам, это "подтверждается данными Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)". По словам дипломата, самые большие зафиксированные значения в день инцидента составляли 1,78 микрозиверта, "что эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба".

Карпов также заявил, что инцидент "не привел к трансграничному переносу радиоактивных веществ". "Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет", - заявил Карпов.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

МИД РФ

Новости

Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста

Что произошло за день: понедельник, 26 августа

Суд обязал мэрию Москвы найти новую площадку для акции либертарианцев 31 августа

Суд обязал мэрию Москвы найти новую площадку для акции либертарианцев 31 августа

Гринпис трактовал данные Росгидромета в пользу версии об инциденте с реактором на полигоне

Гринпис трактовал данные Росгидромета в пользу версии об инциденте с реактором на полигоне

Покрас Лампас решил изменить форму своей работы в Екатеринбурге

Замдиректора ФСИН предложил передать тюремную медицину Минздраву

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В ОАК обвинили "Аэрофлот" в дискредитации SSJ-100 после трагедии в "Шереметьево"

Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных инвесторов на шельф

Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных инвесторов на шельф

Путин предложил трех кандидатов в главы Ингушетии

Глава правительства Ингушетии объявил об отставке

Глава правительства Ингушетии объявил об отставке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');