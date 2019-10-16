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Суд снова отказался лишить родительских прав москвичей Хомских

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию прокуратуры на отказ Никулинского суда лишить родительских прав Петра и Елену Хомских. Об этом сообщила адвокат Татьяна Сустина.

Прокуратура потребовала лишить супругов прав, обвинив их в том, что они взяли дочек, которым было три месяца и три года, на несогласованную акцию 3 августа в центре Москвы. Никулинский районный прокурор Яна Старовойтова считает, что они пошли туда с детьми, чтобы их самих не задержали.

Протесты в Москве

Петр Хомский заявил журналистам, что 3 августа они с женой пошли с детьми гулять по бульварам, воспринимая акцию как прогулку, а не как политическое мероприятие с плакатами и лозунгами.

Никулинский суд 2 сентября подтвердил их родительские права, но вынес им предупреждение об отношении к детям. Хомские сказали, что не поняли этого решения и обжалуют его.

27 июля и 2 августа в Москве прошли массовые несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В каждый из этих дней полиция задержала в центре города больше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, а затем начал вменять протестующим нападения на полицейских и росгвардейцев.

Кроме Хомских, прокуроры добивались, чтобы родительских прав лишили Ольгу и Дмитрия Проказовых. По версии обвинения, они передали протестующему в руки годовалого сына, чтобы он мог пройти через оцепление 27 июля. Суд также отказался удовлетворить это требование прокуратуры.

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