СКР попросил перевести Егора Жукова под домашний арест

Также следствие решило изменить меру пресечения Серею Фомину, родственнику семьи Проказовых

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет попросил суд перевести фигурантов дела "27 июля" Егора Жукова и Сергея Фомина из СИЗО под домашний арест. Следствие уточнило их предполагаемые роли в событиях в центре Москвы и решило изменить им меру пресечения, сообщила пресс-служба СКР.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие уточняет роль каждого фигуранта.

Ранее 3 сентября СК сообщил, что в действиях еще пяти фигурантов дела не нашел состава преступления и прекратил их уголовное преследование. Назначенные им меры пресечения будут отменены. Это Сергей Абаничев, студент "Бауманки" Даниил Конон, член партии "Яблоко" Валерий Костенок, Владислав Барабанов и режиссер Дмитрий Васильев. Поскольку в их действиях нашли признаки административных нарушений, их дела передали в МВД.

Егор Жуков - студент четвертого курса Высшей школы экономии, изучает политологи, ведет политический видеоблог. По версии следствия, 27 июля он "дирижировал" толпой протестующих, показывая им куда идти. Его адвокат Илья Новиков заявил, что на видеозаписи из дела был не Жуков, а другой человек. За студента заступались преподаватели ВШЭ, общественные деятели и ученые, суд его арестовал, отклонив около 600 поручительств за него и предложение рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) внести за него 2 млн рублей залога. 23 августа Новиков сообщал, что следователи изъяли личное дело Жукова в ВШЭ и его курсовые работы.

Сергея Фомина сначала объявили в розыск, отметив, что он избежал задержания, взяв на руки чужого ребенка, с которым прошел через оцепление. Могорпрокуратура потребовала лишить мать и отца ребенка Ольгу и Дмитрия Проказовых родительских прав за то, что они тем самым подвергли жизнь и здоровье сына опасности и использовали его в своих интересах. Проказовы заявили, что гуляли в центре города, Фомин - их родственник и старый друг семьи и они попросили его понести ребенка. Суд 2 сентября отказался лишать их родительских прав, но сделал им предупреждение.

Фомин сам пришел в полицию и его арестовали. В суде он заявил, что массовых беспорядков 27 июля в Москве не было.

Дело о массовых беспорядков СКР возбудил после несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе задержали больше тысячи человек. По делу проходили около полутора десятка человек. Сначала им вменили участие в массовых беспорядков, со временем следствие уточняло квалификацию их дел.