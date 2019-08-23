Депутаты решили "послушать" журналистов DW в связи с обвинениями во вмешательстве

В живой беседе им будет легче достичь истины в расследовании иностранного вмешательства

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Недавно созданная комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России решила пригласить для беседы представителей Deutsche Welle. Ранее в российском МИД и Думе обвинили медиакомпанию в публикации призывов участвовать в несогласованных акциях в Москве.

"У нас есть вопросы к "Немецкой волне", мы хотели бы эту "Волну", как говорится, послушать, будем приглашать их. Вы нам в этом плане помогите", - сказал журналистам после первого заседания комиссии ее председатель Василий Пискарев.

Он высказал мнение, что достичь истины можно не через переписку, а в живом непосредственном общении. Когда именно комиссия пригласит журналистов DW, еще не определено.

Также члены комиссии планируют выяснить мнение избирателей по поводу вмешательства в дела России.

По словам Пискарева, только после тщательного расследования можно будет определить, "откуда исходит угроза, кто вмешивается, какие силы задействованы против России".

Совет Думы 19 августа создал комиссию по расследованию вмешательства. В тот же день Пискарев сообщил, что от имени комиссии направил запросы в различные ведомства с просьбой прислать имеющиеся данные о таком вмешательстве. 22 августа Пискарев сказал, что такие материалы уже поступили, но не рассказал их содержание.

"Новые факты мы будем сначала сами изучать, а потом вам докладывать. Те факты, относительно которых мы посчитаем, что они не подтверждаются, мы озвучивать не будем, а те, которые будут находить подтверждение, мы обязательно сообщим - они не прошли мимо вашего внимания и вашего участия", - сказал он, подчеркнув, что "те факты, которые уже прозвучали, они действительно весомые".

19 августа зампредседателя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал журналистам примеры вмешательства, которые ранее назвал МИД. "Размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам - "Голосу Америки", немецком государственном канале Deutsche Welle - к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России", - сказал он.

Deutsche Welle ранее заявляла, что ни в одной статье или репортаже медиакомпании не было призывов к участию в протестах в России и что нельзя приравнивать освещение протестов к агитации за них.