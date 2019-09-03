Поиск

В ОНК сообщили о помощи заключённым в голосовании

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава столичного управления ФСИН Сергей Мороз дал распоряжение помочь заключенным обратиться в свои территориальный избирательные комиссии с заявлениями о желании принять участие в голосовании.

"Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний окажет помощь заключенным столичных СИЗО в реализации своего права голосовать на выборах в Мосгордуму. Глава управления Сергей Мороз дал распоряжение начальникам следственных изоляторов столицы оказать содействие всем заключенным-москвичам, изъявившим желание проголосовать", – сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, это произошло после межведомственного совещания, посвящённого организации выборов в Мосгордуму 8 сентября. В ходе совещания, членам комиссии и уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой стало известно, что из порядка 1 тыс. 800 арестантов, обладающих правом голоса, воспользоваться им смогут лишь 88 человек.

"После изучения законодательства и общения с экспертами у нас сложилось впечатление, что не до всех избирателей в СИЗО была доведена информация о том, что они могут написать заявление в свою территориальную избирательную комиссию, чтобы принять участие в голосовании. В связи с этим ОНК обратились к руководству московского ФСИН с просьбой исправить ситуацию", – сказал Мельников.

Он уточнил, что кроме содержащихся под стражей арестованных граждан, право голоса также имеют 601 человек, находящийся под домашним арестом, 274 из которых уже изъявили желание принять участие в выборах.

ОНК ФСИН Мосгордума

Новости по теме

Новости

Роскосмос опроверг прогноз НАСА об угрозе космического мусора для МКС

Роскосмос опроверг прогноз НАСА об угрозе космического мусора для МКС

Боевики предприняли попытку атаковать российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии

В Дагестане задержали двух криминальных авторитетов

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

В "Сухом" объяснили отказ от разработки 75-местных Sukhoi Superjet для S7

Протесты в Москве

СКР прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

СКР прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

В "Шереметьево" столкнулись два самолета

В "Шереметьево" столкнулись два самолета
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');