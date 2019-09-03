В ОНК сообщили о помощи заключённым в голосовании

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава столичного управления ФСИН Сергей Мороз дал распоряжение помочь заключенным обратиться в свои территориальный избирательные комиссии с заявлениями о желании принять участие в голосовании.

"Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний окажет помощь заключенным столичных СИЗО в реализации своего права голосовать на выборах в Мосгордуму. Глава управления Сергей Мороз дал распоряжение начальникам следственных изоляторов столицы оказать содействие всем заключенным-москвичам, изъявившим желание проголосовать", – сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, это произошло после межведомственного совещания, посвящённого организации выборов в Мосгордуму 8 сентября. В ходе совещания, членам комиссии и уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой стало известно, что из порядка 1 тыс. 800 арестантов, обладающих правом голоса, воспользоваться им смогут лишь 88 человек.

"После изучения законодательства и общения с экспертами у нас сложилось впечатление, что не до всех избирателей в СИЗО была доведена информация о том, что они могут написать заявление в свою территориальную избирательную комиссию, чтобы принять участие в голосовании. В связи с этим ОНК обратились к руководству московского ФСИН с просьбой исправить ситуацию", – сказал Мельников.

Он уточнил, что кроме содержащихся под стражей арестованных граждан, право голоса также имеют 601 человек, находящийся под домашним арестом, 274 из которых уже изъявили желание принять участие в выборах.