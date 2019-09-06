Поиск

Архангельские власти предупредили о потенционально опасных объектах после взрыва

В СМИ сообщалось, что "фонят" понтоны, выброшенные на берег Белого моря после ЧП на полигоне

Архангельские власти предупредили о потенционально опасных объектах после взрыва
Летний берег Двинской губы Белого моря
Фото: Николай Карнеевич/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти Архангельской области назвали "потенциально опасными объектами" понтоны, появившиеся на берегу Двинской губы Белого моря после ЧП на военном полигоне под Северодвинском.

"Администрацией муниципального образования "Северодвинск" ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов", - говорится в ответе пресс-службы правительства Поморья на запрос "Интерфакса" о понтонах, появившихся на побережье после ЧП на военном полигоне.

Отмечается, что информация об этом направлена в госкорпорацию "Росатом", Минобороны РФ, Росгидромет, а также Северодвинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

В сообщении подчеркивается, что факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения в районе села Ненокса, нет.

"Правительством Архангельской области в рамках своих полномочий предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территории региона", - говорится в сообщении.

Взрыв на полигоне под Архангельском

Ранее в СМИ появились сообщения о результатах проведенных журналистами замеров. Они показали, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне, превышен в несколько раз.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), и еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 по московскому времени 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" ранее научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Архангельская область Северодвинск Нёнокса

Новости по теме

Новости

Памфилова не будет брать охрану после нападения

Мать школьника, получившего удар в глаз на акции, пожаловалась на полицию

Памфилова рассказала о травмах после нападения

Абызову предъявили обвинение в отмывании 32 млрд рублей

Адвокат заявил, что СК интересовался общением основателя "Рольфа" с оппозицией

Басманный суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова

Набиуллина назвала нереалистичным прогноз Минэкономразвития по инфляции

Путин поручил удешевить космические пуски без ущерба для качества

Путин поручил удешевить космические пуски без ущерба для качества

Основатель "Рольфа" заявил, что Австрия его не выдаст

Основатель "Рольфа" заявил, что Австрия его не выдаст

Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Рольфа" Луковецкую

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');