Нападение на Памфилову будет расследовать центральный аппарат СКР

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела о нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову будет передано из следствия МВД в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Такое решение принял генеральный прокурор РФ Юрий Чайка,

"Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России", - отметили в ведомстве.

Нападение на Памфилову произошло в ночь на пятницу в ее доме в городском округе Истра Московской области. Мужчина в маске с электрошокером пробрался в ее дом. Она увидела его на террасе. Сообщалось, что он несколько раз ударил ее электрошокером. Ударов током она не получила, возможно, шокер у напавшего не сработал, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По словам Памфиловой, на нее напал длинный, худой и хорошо экипированный мужчина. Председатель ЦИК отметила, что дала злоумышленнику отпор, отбиваясь стулом, после чего он был вынужден ретироваться. По ее словам, у нее остались синяки и царапины после агрессии незваного гостя.

Памфилова заявила, что не будет брать охрану после нападения на нее. Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил "Интерфаксу", что руководителю ЦИК нужно предоставить госохрану. По словам Федотова, в СПЧ "крайне обеспокоены" нападением на Памфилову.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ). Днем стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин подал в Генпрокуратуру ходатайство о передаче материалов расследования в центральный аппарат ведомства.