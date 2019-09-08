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Два севастопольца вернутся домой в результате обмена с Украиной

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Двое жителей Севастополя возвращаются на родину благодаря обмену заключенными между Россией и Украиной, сообщил в воскресенье на своей странице в фейсбуке врио губернатора Михаил Развожаев.

В РоссииОбмен заключенными между Россией и Украиной. ОбобщениеОбмен заключенными между Россией и Украиной. ОбобщениеЧитать подробнее

"Наконец, добрался до новостей о долгожданном обмене заключенных между Россией и Украиной. Для Севастополя - сегодня особенно радостный день. Домой возвращаются два севастопольца", - написал он.

Как уточнил Развожаева, в результате обмена удалось освободить экс-депутата горсовета Севастополя Владимира Галичего, который голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России.

Кроме того, в Россию вернулся Сергей Гнатьев. "Вы, наверное, помните историю, когда 9 мая с девочки хотели сорвать георгиевскую ленточку, и что потом сделал Сергей (по данным украинских СМИ - он осужден за нападение на обидчиков - ИФ)", - добавил глава города.

Накануне Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35". На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

В Москву, в частности, прибыли журналист Кирилл Вышинский, а также свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

Украина Крым Севастополь

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