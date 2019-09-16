Сотрудника Росгвардии зарезали после замечания о незаконном курении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник Росгвардии погиб в ночь на субботу в Южно-Сахалинске в результате замечания, сделанного им за курение в общественном месте, сообщили агентству "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области.

"Поздно вечером в пятницу наш сотрудник (он был в гражданской одежде, во внерабочее время) сделал замечание мужчине с сожительницей за курение в общественном месте, что является нарушением закона. Завязалась потасовка, в результате сотрудник Росгвардии получил ножевые ранения, от которых скончался на месте происшествия", - рассказал сотрудник пресс-службы.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть), сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

Подозреваемый - ранее судимый 51-летний местный житель. "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - сообщает пресс-служба СУ СКР. Расследование уголовного дела продолжается.