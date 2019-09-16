Поиск

Сотрудника Росгвардии зарезали после замечания о незаконном курении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник Росгвардии погиб в ночь на субботу в Южно-Сахалинске в результате замечания, сделанного им за курение в общественном месте, сообщили агентству "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области.

"Поздно вечером в пятницу наш сотрудник (он был в гражданской одежде, во внерабочее время) сделал замечание мужчине с сожительницей за курение в общественном месте, что является нарушением закона. Завязалась потасовка, в результате сотрудник Росгвардии получил ножевые ранения, от которых скончался на месте происшествия", - рассказал сотрудник пресс-службы.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть), сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

Подозреваемый - ранее судимый 51-летний местный житель. "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - сообщает пресс-служба СУ СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Сахалин Росгвардия

Новости по теме

Новости

Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

МЧС предупредило о возможном подъеме воды в Неве до опасных значений

Дело Сноудена

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море

Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

В Якутии экипаж вертолета перестал выходить на связь

Пожар в торговом центре в Кемерове

Парк в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" открылся в Кемерове

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Смольного

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Смольного
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');