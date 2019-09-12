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Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об "агенте ЦРУ" Смоленкове

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков отказался от комментариев, когда его спросили о когда-то работавшим с ним Олеге Смоленкове, которого СМИ назвали предполагаемым информатором ЦРУ в российской власти.

Он не ответил даже, знаком ли со Смоленковым, и добавил, что все комментарии уже были даны ранее.

9 сентября CNN сообщила, что у ЦРУ был информатор, близкий к Кремлю, и что в 2017 году его "эвакуировали", опасаясь разоблачения. "Коммерсантъ" предположил, что это мог быть бывший дипломат и чиновник Олег Смоленков, который в 2017 году уехал в отпуск с семьей в Черногорию и исчез.

Агент ЦРУ в Кремле

Смоленков работал секретарем посольства России в США, когда послом там был Юрий Ушаков, писали ранее Daily Storm и "Коммерсантъ". Затем он перешел в аппарат правительства, а потом - в администрацию президента. Некоторые источники "Коммерсанта" в российских госструктурах говорили, что Смоленков продолжал работать с Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался его доверием.

Источники разных СМИ в спецслужбах и властных структурах высказывают разные мнения на предмет, имел ли Смоленков доступ к ценной информации.

Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтверждал, что Смоленков работал в администрации президента и был чиновником среднего уровня. Сотрудничал ли Смоленков с ЦРУ, Песков не в курсе.

Вывезенный из России информатор живет под Вашингтоном, где купил дом на свое имя, и находится под государственной охраной, сообщал ранее NBC News. В Госдепартаменте и ЦРУ ранее заявляли, что информация о его эвакуации не соответствует действительности.

ЦРУ США Олег Смоленков Дональд Трамп Юрий Ушаков Владимир Путин

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