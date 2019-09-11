В Кремле не подтвердили сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не подтверждают информацию о том, что предполагаемый шпион Олег Смоленков имел доступ к данным российских спецслужб, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, это я подтвердить не могу", - сказал Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что Смоленков действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности.

Телеканал CNN сообщал, что важного информатора американских спецслужб вывезли из России в результате спецоперации из опасений, что его раскроют. "Коммерсантъ" со ссылкой на источник написал, что это мог быть Смоленков - сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным СМИ, он также работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был нынешний помощник президента Путина Юрий Ушаков, и в аппарате правительства.

Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на близкий к спецслужбам источник, что Смоленков, работая главным советником в аппарате Ушакова, мог иметь доступ к "чувствительной" информации.