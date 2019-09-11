Поиск

"Ведомости" узнали о доступе "шпиона" Смоленкова к "чувствительной" информации

Источник издания вспомнил об иногда "чрезмерном любопытстве" этого чиновника

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Олег Смоленков, которого СМИ назвали предполагаемым информатором ЦРУ в российской власти, последние пять лет до отъезда работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова, рассказал источник "Ведомостей", близкий к спецслужбам. По его словам, в этой должности он мог иметь доступ к "чувствительной" информации, в том числе от спецслужб.

9 сентября CNN рассказал о спецоперации ЦРУ, по вывозу из России ценного информатора, близкого к высшим эшелонам власти. "Коммерсантъ" предположил, что это мог быть бывший дипломат и чиновник Олег Смоленков, который в 2017 году уехал в отпуск с семьей в Черногорию и исчез. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем работал в администрации президента, но не на высоких должностях и прямых контактов с Владимиром Путиным не имел. Источники СМИ стали спорить, мог ли Смоленков, если он был агентом, иметь доступ к важной информации и чиновникам, принимающим решения.

Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США. Коллеги его считали исполнительным чиновником и хвалили. По словам собеседника газеты, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.

Информации о вмешательстве России в выборы в США у Смоленкова не было, но для ЦРУ он был ценен как сотрудничающий с этой спецслужбой чиновник администрации президента России, который говорит "то, что они так жаждут услышать", считает один из источников "Ведомостей".

По данным американских СМИ, этот информатор сейчас живет в США под своим именем и находится под госохраной. Он был важен спецслужбам в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал недостоверными публикации американских журналистов об "эвакуации" информатора. В ЦРУ эту информацию также опровергли.

ЦРУ США Олег Смоленков Дональд Трамп Юрий Ушаков Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Константин Малофеев вышел из "Справедливой России"

Константин Малофеев вышел из "Справедливой России"

Последний лесной пожар потушили в Иркутской области

Последний лесной пожар потушили в Иркутской области

Москалькова сообщила о 10 обращениях от заключенных на Украине россиян

Москалькова рассказала о наиболее частых вопросах граждан к омбудсменам

"Яблоко" обратилось к Памфиловой из-за нарушений на выборах в Петербурге

"Яблоко" обратилось к Памфиловой из-за нарушений на выборах в Петербурге

Летевший из Москвы в Анталью самолет из-за неполадок сел в Краснодаре

В антисанитарных камерах "Бутырки" и "Матросской тишины" обнаружили арестантов

Что произошло за день: вторник, 10 сентября

Суд заочно арестовал второго брата Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');