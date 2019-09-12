Поиск

Среди опрошенных по делу ФБК оказался арендодатель штаба Навального

Волонтеров и координаторов штабов допрашивают как свидетелей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Волонтеров и координаторов штабов Алексея Навального в городах Сибири опросили как свидетелей по уголовному делу. В Иркутске следователи СКР опросили трех волонтеров и владельца здания, в котором штаб арендует помещение рассказал "Интерфаксу" бывший координатор штаба Сергей Беспалов.

Утром 12 сентября обыски в штабах и у активистов дома начались по меньшей мере в 39 городах, сообщил руководитель сети штабов Леонид Волков, по его данным, все они начались одновременно для всех часовых поясов. Обыски проводились и у местных координаторов движения "Голос".

В Иркутске у волонтеров изъяли флешки и жесткие диски от компьютеров, сказал Беспалов. В самом штабе изъяли 291 механический счетчик, которые использовались для подсчета избирателей на участках в день президентских выборов в марте 2019 года.

Штаб Навального в Кемерове обыскали в отсутствие активистов. Следственные действия там завершились. Как сообщил корреспондент "Интерфакса", офис закрыли сотрудники администрации здания, передал корреспондент "Интерфакса".

Омский штаб сообщил, что прошли обыски дома у родителей юриста штаба Анастасии Васильевой, их и ее брата вызвали на опрос в СКР. У Васильевой заблокировали на банковских счетах 76 млн рублей. Также прошли обыски в квартире заместителя координатора штаба Даниила Чебыкина.

В штабе в Новосибирске обыск проходил почти семь часов. В результате силовики изъяли восемь ноутбуков, один планшет iPad и несколько жестких дисков, а также телефон одного из сотрудников, рассказала адвокат штаба Анжелика Чернявская. Она подтвердила, что обыски проходят по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией, координатор штаба Сергей Бойко проходит по делу свидетелем. Также у штаба заблокировали несколько зарплатных счетов, связанных с ФБК, добавила адвокат.

Ранее Волков отмечал, что ФБК не связан со штабами Навального, это разные организации и у фонда нет региональных представительств или филиалов.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

Уголовное дело в отношении руководства ФБК об отмывании 1 млрд рублей было возбуждено 3 августа. По версии следствия, деньги, полученные преступным путем, неизвестные лица положили на разные банковские счета, а с них перечислили в ФБК.

Новосибирск Иркутск Омск Кемерово Алексей Навальный Леонид Волков СКР ФБК

Новости по теме

Новости

Глава Бурятии согласился встретиться со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ

Глава Бурятии согласился встретиться со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ

Минпросвещения запретило выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида

Путин поднял отложенный на двадцать лет тост в память о погибших в Дагестане

Путин поднял отложенный на двадцать лет тост в память о погибших в Дагестане

Профсоюз РАН выступил против закрытия грантовых программ РФФИ

Путин прилетел в Ботлих, давший отпор террористам в 1999 году

Путин прилетел в Ботлих, давший отпор террористам в 1999 году

Генпрокуратура с конца марта девять раз просила о блокировке феков

В Госдуме призвали отменить приказ, который не позволил тушить 90% лесных пожаров

В Госдуме призвали отменить приказ, который не позволил тушить 90% лесных пожаров
Дело Егора Жукова

Росфинмониторинг включил студента Жукова в список причастных к экстремизму

Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об "агенте ЦРУ" Смоленкове

Председателем правительства Ингушетии стал советник главы региона Суриков

Председателем правительства Ингушетии стал советник главы региона Суриков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');