Среди опрошенных по делу ФБК оказался арендодатель штаба Навального

Волонтеров и координаторов штабов допрашивают как свидетелей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Волонтеров и координаторов штабов Алексея Навального в городах Сибири опросили как свидетелей по уголовному делу. В Иркутске следователи СКР опросили трех волонтеров и владельца здания, в котором штаб арендует помещение рассказал "Интерфаксу" бывший координатор штаба Сергей Беспалов.

Утром 12 сентября обыски в штабах и у активистов дома начались по меньшей мере в 39 городах, сообщил руководитель сети штабов Леонид Волков, по его данным, все они начались одновременно для всех часовых поясов. Обыски проводились и у местных координаторов движения "Голос".

В Иркутске у волонтеров изъяли флешки и жесткие диски от компьютеров, сказал Беспалов. В самом штабе изъяли 291 механический счетчик, которые использовались для подсчета избирателей на участках в день президентских выборов в марте 2019 года.

Штаб Навального в Кемерове обыскали в отсутствие активистов. Следственные действия там завершились. Как сообщил корреспондент "Интерфакса", офис закрыли сотрудники администрации здания, передал корреспондент "Интерфакса".

Омский штаб сообщил, что прошли обыски дома у родителей юриста штаба Анастасии Васильевой, их и ее брата вызвали на опрос в СКР. У Васильевой заблокировали на банковских счетах 76 млн рублей. Также прошли обыски в квартире заместителя координатора штаба Даниила Чебыкина.

В штабе в Новосибирске обыск проходил почти семь часов. В результате силовики изъяли восемь ноутбуков, один планшет iPad и несколько жестких дисков, а также телефон одного из сотрудников, рассказала адвокат штаба Анжелика Чернявская. Она подтвердила, что обыски проходят по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией, координатор штаба Сергей Бойко проходит по делу свидетелем. Также у штаба заблокировали несколько зарплатных счетов, связанных с ФБК, добавила адвокат.

Ранее Волков отмечал, что ФБК не связан со штабами Навального, это разные организации и у фонда нет региональных представительств или филиалов.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

Уголовное дело в отношении руководства ФБК об отмывании 1 млрд рублей было возбуждено 3 августа. По версии следствия, деньги, полученные преступным путем, неизвестные лица положили на разные банковские счета, а с них перечислили в ФБК.