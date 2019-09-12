Главу штаба Навального в Петербурге после обысков доставили на допрос в СКР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Начальника штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге и кандидата в муниципальные депутаты Александра Шуршева после обысков доставили на допрос в Следственный комитет России (СКР) по "делу об отмывании в ФБК". Об этом сообщается в твиттере штаба в четверг.

Статус Шуршева по данному делу пока не уточняется. Между тем, утром в в четверг в квартире координатора провели обыск, сообщили в штабе.

Заместитель Шуршева Ольга Гусева написала в твиттере, что также вызвана на допрос в СКР - к 15:00. Перед этим у нее дома провели обыск: "все изъяли: карты, телефоны, особо опасные наклейки, значки "Навальный" и, конечно, коллекционный значок "Партия Прогресса".

Кроме того, региональный штаб Навального сообщил, что обыск прошел и у кандидата в муниципальные депутаты Даниила Кена. Последний, согласно сообщению организации в твиттере, также был допрошен в СКР. "Вопросы (следователя - ИФ) касались финансово-хозяйственной деятельности и организационной работы штаба в Петербурге, московского штаба ФБК (...), моего знакомства с Навальным, Волковым и другими сотрудниками фонда", - следует из видеозаписи, размещенной в интернете, где Кен рассказывает о допросе.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пояснил в своем-телеграмм-канале, что Гусева и Кен пока проходят по делу свидетелями. В Главном следственном управлении СКР по Петербургу "Интерфаксу" отказались комментировать данную информацию.

Ранее в четверг сторонники Навального сообщили об обысках в региональных штабах оппозиционера. Следственные действия начались утром по более чем 60 адресам в более чем 20 городах, в том числе Санкт-Петербурге. По информации соратника Навального Леонида Волкова, обыски проводятся по "делу об отмывании в ФБК", их цель - изъятие техники.

В тот же день стало известно об обысках у координаторов движения "Голос" в Саратове и Казани. Сообщалось, что эти обыски также связаны с делом о финансировании ФБК.

3 августа СКР открыл уголовное дело, касающееся финансирования Фонда борьбы с коррупцией Навального (ФБК). По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК.