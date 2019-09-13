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Крымский парламент выберет главу региона 20 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного совета Крыма проголосуют за предложенные президентом РФ кандидатуры на должность главы республики через неделю, сообщил в пятницу председатель регионального отделения партии "Единая Россия", спикер парламента первого созыва Владимир Константинов.

"Во вторник мы открываем первую сессию Государственного совета. На пятницу назначено избрание председателя парламента и главы Крыма", - сказал Константинов на партийной конференции.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры для утверждения на пост главы республики - это действующий глава региона Сергей Аксенов ("Единая Россия"), первый секретарь республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).

В Крыму в воскресенье прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (пять мандатов).

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