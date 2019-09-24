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В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

Мнение депутатов подкрепили опрошенные ими лингвисты

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты считают, что в публикации посольства США в твиттере с предупреждением об акции 3 августа была скрытая агитация к участию в этом несогласованном мероприятии, заявил глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев.

"У нас есть подтверждение, что именно эта публикация, которую они там произвели, в ней всё-таки имели место скрытые смысл и агитация на участие в неразрешенном митинге, и демонстрации, шествии", - сказал он.

По словам Пискарева, комиссия попросила "известных в стране и в мире специалистов в области лингвистики всё-таки определить, что это было". В результате эти независимые эксперты, не связанные "ни с политикой, ни с партиями", живущие "своей жизнью", подкрепили мнение комиссии, что все-таки в этой публикации "имело место вмешательство".

Протесты в Москве

Глава комиссии также отметил "отсталость" депутатов от международного опыта по защите суверенитета. "Мы в этом плане отстали, они впереди, мы все по-доброму хотим наладить контакт, они воспринимают это как слабость", - сказал глава комиссии.

Сейчас в микроблоге дипмиссии такого твита нет. На сайте посольства опубликовано предупреждение от 2 августа, в котором дипломаты сообщают о планах сторонников незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму провести демонстрацию по Бульварному кольцу в Москве. В публикации жирным шрифтом выделена рекомендация гражданам США избегать улиц, по которым планировалось шествие.

3 августа в центр Москвы были стянуты многочисленные силы полиции и Росгвардии, в этот день было задержано более тысячи человек. 5 августа представитель МИД России Мария Захарова в телеэфире заявила, что в публикации посольства с подробным описанием маршрута шествия 90% информации призывало людей принять в нем участие. Затем МИД официально сделал представление дипмиссии в связи с этим предупреждением.

Посол США в Москве Джон Хантсман 14 августа объяснил, что делать такие предупреждения - долг дипломатов, которые обязаны обеспечивать безопасность сограждан. Обвинения Москвы он назвал издержкой профессии дипломата и отметил, что американцев обвиняют не только во вмешательстве, но и в плохой погоде в России и в пожарах в Сибири.

Комиссию по расследованию вмешательства экстренно создали в Думе 19 августа после того, как признаки вмешательства в контексте московских протестов усмотрели сенаторы. В сентябре Хантсмана позвали на заседание комиссии по вмешательству.

24 сентября Пискарев отметил, что депутаты уже не рассчитывают увидеть посла США, который собирается в отставку, но настроены на диалог с его преемником. Он добавил, что "тем не менее, если у Хантсмана появится желание" пообщаться с членами думской комиссии, то он всегда сможет это сделать, комиссия направила ему новое приглашение через МИД.

США Госдума Василий Пискарев Джон Хантсман МИД Мария Захарова

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