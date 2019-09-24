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Украинец получил в Крыму почти 12 лет колонии за контрабанду наркотиков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 11 годам 7 месяцам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в контрабанде наркотиков, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления во вторник.

По данным ведомства, иностранца задержали в августе 2018 года на выезде из пункта пропуска "Джанкой", который находится на севере Крыма на границе с Херсонской областью Украины. Сотрудники таможни и российской спецслужбы нашли в его автомобиле полкилограмма марихуаны.

Выяснилось, что "наркотики на регулярной основе поставлялись в Севастополь, где и распространялись", говорится в пресс-релизе таможенного управления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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