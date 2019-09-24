Экс-директор госпредприятия "Крым-Фармация" получила условный срок за взятку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Крыму признал бывшего директора ГУП "Крым-Фармация" виновной в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством. Об этом сообщили во вторник в Главном следственном управлении СКР по республике.

Фамилию директора СК не указал. На момент задержания, по данным с сайта предприятия, его возглавляла Ирина Бахлина.

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Ей также назначен штраф в размере 4 млн рублей.

По данным следствия, директор предприятия в конце 2017 года заключила договоры с двумя фирмами на поставку лекарств, но не рассчиталась за поставку товара на 25 млн рублей. Женщина потребовала передать ей взятку в размере 5% от суммы долга, пригрозив, что может вообще ничего не заплатить, добавили в СК.

Директор "Крым-Фармации" была задержана летом 2018 года при получении 400 тысяч рублей в одном из кафе Симферополя.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Крым-Фармация" подконтрольна Минздраву республики и занимается розничной торговлей лекарственными средствами в аптеках. Выручка предприятия за 2018 год составила 1,53 млрд рублей, чистая прибыль - "минус" 15,8 млн рублей.