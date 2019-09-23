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СПЧ в письме прокурору Москвы попросил отменить приговоры Устинову и Котову

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой обратить внимание на приговоры задержанным по "московскому делу" Константину Котову и Павлу Устинову и заявил, что их необходимо отменить.

"СПЧ просит прокурора Москвы Дениса Попова обратить личное внимание на уголовные дела в отношении задержанных на митингах в Москве Константина Котова и Павла Устинова", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ в понедельник.

Дело Павла Устинова

Совет приветствовал инициативу прокуратуры по изменению меры пресечения Устинову, однако "считает ее недостаточной, поскольку в данном случае речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности". По мнению СПЧ, обвинительный приговор Устинову подлежит отмене, как и приговор Котому - как противоречащий конституционному смыслу ст. 212.1 УК РФ, установленному Конституционным судом РФ.

Тверской суд Москвы 5 сентября приговорил Котова к 4 годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ).

Тот же суд 16 сентября приговорил 24-летнего актера Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Однако позже суд освободил его под подписку о невыезде.

СПЧ Константин Котов Павел Устинов

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