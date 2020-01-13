В КС начали изучать жалобу на применение "дадинской статьи" к Константину Котову

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Судьи Конституционного суда начали изучать жалобу Константина Котова, которого отправили в колонию, признав виновным по уголовной статье о неоднократных нарушениях на уличных акциях, так называемой "дадинской статье". Также судьи изучают просьбу омбудсмена Татьяны Москалькова разъяснять предыдущее решение по этой статье.

Такая информация содержится в картотеке суда. Жалобы уже предварительно изучили в секретариате КС.

"На этом этапе материалы дела изучают судьи, после этого они принимают решение о принятии к рассмотрению или отказе", - объяснили в пресс-службе суда.

Жалобу Котова КС принял на предварительное изучение в конце декабря.

Константин Котов был задержан 10 августа в центре Москвы, в день согласованной акции за честные выборы в Мосгордуму. Ему сначала вменили неисполнение законных требований силовиков, а затем решили вменить статью 212 УК, поскольку в течение 180 дней до этого задержания его не раз привлекали к административной ответственности за нарушения на акциях. Котов вину не признал и говорил в судах, что в основу обвинения легли показания силовиков. Суды приговорили его в четырем годам в колонии общего режима.

Первым осужденным по 212-й статье стал активист Ильдар Дадин. В январе 2017 года Конституционный суд допустил применение статьи 212.1 только после ее доработки. КС указал, что уголовная ответственность должна быть адекватна общественной опасности деяния" и должна наступать только в случае наличия у обвиняемого злого умысла и в случае нанесения существенного ущерба ценностям, охраняемым Конституцией, или гражданам. После этого Президиум Верховного суда отменил приговор Дадину и закрыл его дело.

Котов стал вторым осужденным по этой статье.