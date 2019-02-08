Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статье

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Коломенскому активисту Вячеславу Егорову, выступающему против мусорного полигона "Воловичи", предъявлено обвинение по статье нарушении правил проведения митингов (212.1 УК РФ).

"Вчера Вячеслав встретился со следователем, ему предъявлено обвинение", - сообщили "Интерфаксу" представители инициативной группы.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Егоров был задержан полицией после обысков у него дома 31 января. Он сообщал "Интерфаксу", что обыски проводились в рамках уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

2 февраля Коломенский горсуд Московской области отправил Егорова под домашний арест на 2 месяца.

Максимальное наказание, предусмотренное за нарушение статьи 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) - пять лет лишения свободы.

Егоров подозревается в неоднократном нарушении правил проведения митингов (212.1 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

На данный момент единственным в РФ гражданином, привлеченным по этой статье, является активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы, в феврале 2017 года президиум Верховного суда РФ постановил отменить приговор активисту, после чего он был освобожден из колонии с правом на реабилитацию.

Накануне российские правозащитники выступили с заявлением в поддержку коломенского активиста Вячеслава Егорова и члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Они считают необоснованными дела, возбужденные в отношении гражданских активистов. Правозащитники подчеркивают, что деятельность, за которую на Егорова и Шевченко были возбуждены уголовные дела, является политической и не должна преследоваться. "Мы намерены поддержать обращения обвиняемых в Конституционный суд и добиваться ликвидации неконституционных уголовных статей", - отмечается в заявлении.

Полигон "Воловичи", расположенный вблизи Коломны на площади 22 га (12 га - старое тело полигона, 10,0 га - участок расширения полигона), был введен в эксплуатацию в 1990 году. С весны 2018 года начались протесты коломенцев против работы свалки. В апреле несколько человек были задержаны при попытке не допустить туда мусоровозы. Жители Коломны жалуются на неприятный запах. Кроме того, они опасаются увеличения объема ввозимых отходов. Власти Подмосковья ранее сообщали, что полигон "Воловичи" не исчерпал свой ресурс, его лимиты не превышены. Между тем в конце 2018 года губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что все подмосковные свалки будут закрыты в течение двух лет.