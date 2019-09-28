Что произошло за день: суббота, 28 сентября

Умер Марк Захаров, контракт Мамаева с "Ростовом" и освобождение белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров. Как сообщили в театре, он скончался на 86-году жизни после продолжительной болезни. Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

- Владимир Путин в понедельник поедет на церемонию прощания с Жаком Шираком. С экс-президентом Франции в Париж приедут попрощаться порядка 30 глава государств и правительств.

- Более 300 экс-сотрудников структур нацбезопасности США потребовали привлечь главу государства Дональда Трампа к ответу из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По их мнению, Трамп, обратившись к Зеленскому с просьбой начать на Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, превысил властные полномочия.

- В Приморье из "китовой тюрьмы" освободили 14 белух. Их погрузили на судно и отправили к месту выпуска в Охотском море, дорога займет около трех суток.

- В Гонконге применили водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона демонстрантов, собравшихся в день годовщины "Движения зонтиков". Полиция прибегла к таким мерам после того, как участники акции начали перекрывать улицы, забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями.

- В МЧС России опровергли запрет курения на балконах, новые требования лишь предупреждают об ответственности. Как пояснили в ведомстве, оно не запрещено, если не создает угрозы пожарной безопасности.

- Полузащитник Павел Мамаев заключил соглашение с футбольным клубом "Ростов". Как рассказали в клубе, контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.