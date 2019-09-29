В Симферополе машина упала в подземный переход

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожной аварии в Симферополе, в результате которого автомобиль отбросило в проем подземного перехода, погиб один человек, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

Авария произошла в ночь на воскресенье в центре крымской столицы. Столкнулись три машины, одну отбросило с дороги в проем подземного перехода.

Как рассказали в полиции, предварительно, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем КIА. После удара КIА был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода. Renault одновременно столкнулся с припаркованной машиной Opel, сообщили в МВД.

Пассажирка Renault погибла, у водителя зафиксированы переломы и повреждения внутренних органов. Кроме того, медицинская помощь потребовалась водителю КIА, упавшего в переход. Он госпитализирован.