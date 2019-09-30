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Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Служебный автомобиль исполняющего обязанности министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева под управлением неизвестного попал в ДТП в Симферополе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе этого министерства.

Там отметили, что машину, находящуюся на балансе автобазы Совета министров Крыма, вскрыли и угнали в ночь на 30 сентября. Позже она попала в аварию на улице Калинина.

По данным пресс-службы, сам министр на место аварии не приезжал и пояснений правоохранительным органам не давал. В Министерстве ЖКХ региона отметили, что сейчас ведется проверка с целью возбуждения уголовного дела.

Фотографии разбитого Mercedes с правительственными номерами ночью опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль вынесло за пределы проезжей части.

Крым Дмитрий Черняев

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