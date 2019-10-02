Убивший следователя петербуржец состоит на учете в психдиспансере

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, обвиняемый в убийстве сотрудника Следственного комитета у входа в центральный офис ведомства в Москве, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и наблюдается у нарколога. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

"Следствием представлена справка, согласно которой Григорьев находится на учете в психоневрологическом диспансере по Невскому району с 22 апреля 2013 года и наблюдается у психиатра-нарколога с ноября 2016 года", - огласила материалы судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь, которая рассматривает ходатайство следствия об аресте Григорьева.

Как следует из документов, представленных следствием суду, в 2013 году петербуржец находился на стационарном лечении в московской психиатрической больнице №1 имени Алексеева ("Кащенко"). Диагноз Григорьева судья не уточнила.

Григорьеву предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

Петербуржец был задержан во вторник после того, как он с предметом, похожим на нож, напал на сотрудника СК Владислава Капустина, принимавшего в это время граждан, на входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве.

От полученного ранения Капустин скончался.