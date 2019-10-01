Сотрудник СКР скончался после ножевого ранения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник Следственного комитета (СК), на которого напал с ножом мужчина в здании ведомства в Москве, скончался от полученного ранения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, полковник юстиции Владислав Капустин скончался в медучреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения.

"Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось", - сказала Петренко.

Она добавила, что СК окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего.

Ранее Петренко сообщила, что в Москве госпитализирован сотрудник СКР, на которого напал с ножом мужчина на проходной ведомства.

Информированный источник ранее уточнил, что раненый сотрудник работал в отделе по приему граждан и не был связан с расследованием громких уголовных дел, в том числе так называемого московского дела (ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму протеста 27 июля и 3 августа).

Нападавший задержан, с ним работают следователи.

Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что задержанный - 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, ранее он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. По данным собеседника, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения, "возможно, страдает заболеванием".