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Сотрудника центрального аппарата СКР ранили ножом у проходной в Москве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Москве у здания Следственного комитета в Техническом переулке мужчина ударил ножом сотрудника центрального аппарата СК и ранил его. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Нападение произошло у проходной. Потерпевший был ранен "при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан", добавила она. Его госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, известно источнику "Интерфакса".

Подозреваемого задержали, сказала Петренко.

Раненый работает в отделе по приему граждан, уточнил информированный источник "Интерфакса". Он не связан с расследованием резонансных дел, в том числе "московского дела" о массовых беспорядках 27 июля, добавил собеседник агентства.

Москва СКР

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