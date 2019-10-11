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Обвиняемый в убийстве сотрудника СК в Москве переведен в психлечебницу при изоляторе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, арестованный за убийство сотрудника Следственного комитета у входа в центральный офис ведомства в Москве, переведен в психиатрическое отделение при следственном изоляторе.

"Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка") в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, в этом отделении СИЗО Григорьев будет содержаться до направления его на психиатрическую экспертизу.

Басманный суд Москвы 2 октября отправил Григорьева под арест до 1 декабря. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

В ходе судебного заседания выяснилось, что Григорьев находится на учете в психоневрологическом диспансере по Невскому району с 22 апреля 2013 года и наблюдается у психиатра-нарколога с ноября 2016 года.

Петербуржец был задержан 1 октября после того, как с ножом напал на сотрудника СК Владислава Капустина, который проводил прием граждан, на входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве. Капустин скончался.

Москва Сергей Григорьев

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