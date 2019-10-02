Путин предложил привести доказательства деструктивных шагов России в отношении США

Ситуация с разговором Трампа с Зеленским доказывает, что сговора Трампа с Москвой не было, считает Путин

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США, если кто-то считает иначе, пусть приведет доказательства, заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели" президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос модератора, совершила ли Москва какие-либо ошибки в отношениях с Америкой.

Он заверил, что вмешательство во внутренние дела США Москве "не нужно, не важно и не соответствует принципам" ее внешней политики. По его словам, в Москве следят, кто участвует в политической борьбе в США, но считают, что "вмешиваться в это - себе дороже". Руководство России готово работать с любым президентом, которого изберет американский народ, добавил он.

Президент надеется, что отношения России и США нормализуются, но пока, по его словам, это не происходит.

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США, они сыграют свою роль и отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет", - сказал он.

В Москве приветствуют публичную позицию президента США Дональда Трампа, который регулярно выступает за восстановление отношений с Москвой, добавил Путин. "Мы это приветствуем и будем использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы", - заверил он.

Близких отношений с Трампом у Путина не было и нет, их взаимодействие развивается в деловом и доверительном ключе.

"Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом. У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть хорошие деловые, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения", - сказал президент. Он добавил, что эти отношения на "внутриполитические дрязги в США" никак не повлияли.

По его оценке, сейчас в США используются "любые поводы для атаки на президента Трампа".

"Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и президентом Зеленским. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента", - отметил Путин.

Он считает, что теперь "стало ясно, что никакого сговора между Россией и командой Трампа и самим Трампом не было", а противники Трампа "нашли другой повод", связанный с Украиной.

Незадолго до выборов президента США в 2016 году, а затем и после Трампа начали обвинять в сговоре с Москвой ради избрания президентом. Американские спецслужбы обвинили российское государство в причастности ко взлому серверов руководства Демократической партии летом 2016 года и в сливе в открытый доступ переписки демократов. Впоследствии Минюст США ввел санкции в отношении предполагаемых сотрудников российских спецслужб, подозреваемых в причастности к этому взлому.

Предполагаемое вмешательство Москвы расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. Весной 2019 года он опубликовал итоговый доклад, из которого следовало, что сговора Трампа с Москвой в связи с выборами не было, но российское вмешательство было, в том числе с помощью интернет-троллей.