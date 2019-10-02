В Москве арестовали трех подельников замгендиректора "Аэрофлота"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд до 30 ноября арестовал председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову. Они и замгендиректора авиакомпании Владимир Александров обвиняются в хищении более 250 млн рублей у перевозчика.

Александрова ранее отправили в СИЗО на тот же срок, хотя прокуратура и его адвокаты просили поместить его под домашний арест. Его защита обещала оспорить это решение, отмечая, что его причастность к хищениям не доказана.

Всем четверым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Александров заключил четыре договора с коллегии "Консорс" на оказание юридических услуг авиакомпании и они с Давыдовой обеспечили, что в 2016-2018 годах по этим контрактам коллегии было перечислено не менее 250 млн рублей. Деньги перчислялись по поддельным актам, которые оформляли Кибец и Сливко. В действительности предусмотренные договорами услуги оказывали сотрудники юридического департамента "Аэрофлота", считает следствие.

В "Аэрофлоте" от комментариев отказались "в интересах следствия".