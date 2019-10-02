Поиск

В Москве арестовали трех подельников замгендиректора "Аэрофлота"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд до 30 ноября арестовал председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову. Они и замгендиректора авиакомпании Владимир Александров обвиняются в хищении более 250 млн рублей у перевозчика.

Александрова ранее отправили в СИЗО на тот же срок, хотя прокуратура и его адвокаты просили поместить его под домашний арест. Его защита обещала оспорить это решение, отмечая, что его причастность к хищениям не доказана.

Всем четверым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Александров заключил четыре договора с коллегии "Консорс" на оказание юридических услуг авиакомпании и они с Давыдовой обеспечили, что в 2016-2018 годах по этим контрактам коллегии было перечислено не менее 250 млн рублей. Деньги перчислялись по поддельным актам, которые оформляли Кибец и Сливко. В действительности предусмотренные договорами услуги оказывали сотрудники юридического департамента "Аэрофлота", считает следствие.

В "Аэрофлоте" от комментариев отказались "в интересах следствия".

Аэрофлот СКР Владимир Александров Басманный суд Консорс

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 2 октября

Замгендиректора "Аэрофлота" арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Замгендиректора "Аэрофлота" арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Посол США в РФ подтвердил завершение своей миссии

ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 из-за его слов об "Аэрофлоте"

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

Замглавы "Аэрофлота" и еще трех фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве

Путин заметил, что либеральная идея "приелась" даже в либеральных странах

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Путин предложил привести доказательства деструктивных шагов России в отношении США

Башкирский охотник подстрелил в лесу священника, приняв его за медведя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');