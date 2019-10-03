Суд 8 октября рассмотрит законность возвращения дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 8 октября начнет рассматривать апелляцию гособвинения на решение Мещанского суда вернуть генпрокурору дело "Седьмой студии" из-за недочетов в обвинительном заключении. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мещанский суд принял это решение 11 сентября, указав, что в обвинительном заключении есть неустранимые в рамках судебного следствия нарушения, а также противоречия, препятствующие вынесению приговора. Суд также снял с фигурантов дела подписку о невыезде.

В частности, по мнению суда, в заключении не было точных сведений о том, какие мероприятия проекта "Платформа" не были проведены и как занижалась стоимость состоявшихся. Также следствие допустило ошибку в подсчете вмененной подсудимым суммы хищений и не указало, какие именно творческие и финансовые отчеты "Седьмой студии" не соответствовали действительности, решила судья Ирина Аккуратова.

Прокурор Михаил Резниченко возразил против этого решения и сказал, что суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

По делу проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" и создатель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Бывший продюсер организации Екатерина Воронова была объявлена в розыск. Дело бывшего бухгалтера Нины Масляева в начале 2018 года выделили в отдельное производство, так как она единственная из фигурантов признала вину и заключила сделку со следствием.

Суд по этому делу начался в октябре 2018 года. Фигурантам вменили хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годы "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". По версии следствия, они похитили эти деньги путем обналичивания.

Все фигуранты дела, кроме Масляевой, вину отрицают.

Подсудимые, как на следствии, так и в суде, отрицали свою вину. Они говорили, что все эти деньги тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только на основании суммы обналиченного госфинансирования.

В августе 2019 года суд получил результаты назначенной по делу "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которых следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета".