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Три бомбы времен Великой Отечественной войны нашли в районе моста в Крым

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пиротехники в четверг уничтожили на специальном полигоне три небольших авиабомбы и гранату времен Великой Отечественной войны, найденные в районе моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

Представляющие опасность находки были сделаны в акватории Керчи, в районе 281-й опоры транспортного перехода "Краснодарский край - Крым". Это две 10-килограммовые авиационные бомбы, одна авиабомба весом 2,5 кг и одна граната Ф-1.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Крым Керченский мост

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