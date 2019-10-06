Что произошло за день: воскресенье, 6 октября

Новый информатор по разговору Трампа и Зеленского и многотысячная акция в Киеве против "формулы Штайнмайера"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ выразил протест в связи с допросом ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, направлявшийся на форум "Диалог Форт-Росс". Между тем спикер Госдумы назвал задержание Юмашевой циничной провокацией и сообщил, что депутат координирует работу группы по связям с Конгрессом США.

- Телеканал ABC News рассказал о новом информаторе по разговору Трампа с Зеленским. Сообщается, что речь идет о сотруднике одной из разведслужб США, он уже пообщался с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном. По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.

- В Киеве прошла десятитысячная акция против особого статуса для ДНР и ЛНР. Протестующие считают, что, приняв "формулу Штайнмайера", украинские власти предали национальные интересы. Мероприятие прошло без происшествий.

- Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Ему был 61 год, в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

- В Нижегородской области около села Паново-Осаново перевернулся автобус с туристами из Саратова. Всего в автобусе находились 28 пассажиров и водитель. Из них за медицинской помощью обратились 20 человек.

- Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге, поврежденную коммунальщиками. Теперь "Супрематический крест" представляет собой три отделенных друг от друга прямоугольника, при этом текст манифеста Казимира Малевича сохранен.