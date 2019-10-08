Фонд Baring Vostok пожаловался, что суд игнорирует позицию защиты фигурантов дела Калви

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Суд идет на поводу у следствия, которое затягивает дело для оказания давления" на фигурантов "дела Baring Vostok", и полностью игнорирует позицию защиты", - заявили "Интерфаксу" в инвестфонде.

В компании считают, что уголовное дело против основателя фонда Майкл Калви и других сотрудников Baring Vostok "было заведено для оказания давления в рамках коммерческого спора" и что оно "полностью несостоятельно". 8 октября Басманный суд продлил Калви и партнеру инвестфонда Филиппу Дельпалю домашний арест до 13 января. Это решение в фонде назвали необоснованным "арестом невиновных людей".

"Многочисленные указания на то, что арест невиновных людей используется для продолжения контроля над банком и сокрытия реального вывода активов, игнорируются. Заявления следствия о том, что отрицание вины нашими коллегами и широкое освещение этого резонансного дела в прессе являются ключевыми причинами продления ареста наших коллег, могут вызвать только крайнее изумление. Мы убеждены, что в конечном итоге невиновность наших коллег будет установлена", - добавили в Baring Vostok.

Калви, Дельпаля и еще четырех человек обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Уголовное дело на них завели по жалобе миноритария банка Шерзода Юсупова. За бизнесменов не раз заступались представители российского и иностранного бизнеса. Бизнес-омбудсмен Борис Титов называл это дело ударом по инвестиционному климату в России.