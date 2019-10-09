Песков исключил политические мотивы в "деле 27 июля"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В приговорах фигурантам "московского дела" нет и не может быть политики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Кремль не комментирует судебные вердикты и что в них не может быть какой-то политики. Пресс-секретарь комментировал результаты последнего опроса "Левада-центра".

Социологи выяснили, что 38% россиян считают приговоры участникам летних акций протеста несправедливыми и политически мотивированными. Еще 24% опрошенных назвали приговоры справедливыми и беспристрастными, 10% затруднились оценить судебные решения. Также 35% респондентов назвали проведенные 8 сентября выборы нечестными.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В каждый из этих дней полиция задержала больше тысячи человек, на многих из них были составлены административные протоколы. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. По нему были задержаны полтора десятка человек.

Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, были осуждены за применение насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии. Актер Павел Устинов, не участвовавший в акции, получил год условно. Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит, в котором суд усмотрел призывы к расправе над детьми росгвардейцев. Константин Котов был приговорен по "дадинской статье", которая предусматривает уголовную ответственность за несколько административных нарушений на массовых акциях.

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (ст. 212 и ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Никита Чирцов (статьи 318 УК РФ, которые содержатся под стражей; Егор Жуков (ст. 280 УК РФ) и Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ) находятся под домашним арестом; Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ) - под подпиской о невыезде. В отношении еще нескольких фигурантов дела закрыли.