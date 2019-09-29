Митинг в поддержку фигурантов "московского дела" завершился без нарушений

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Организованный в воскресенье незарегистрированной Либертарианской партией России митинг "Отпускай!" в поддержку фигурантов "московского дела" завершился в Москве, передают корреспонденты "Интерфакса".

Полицейские и митингующие вели себя корректно. Провокаций не допущено.

По данным ГУ МВД по Москве, на митинг собрались порядка 20 тысяч человек - ровно столько, сколько было согласовано с властями. Волонтерская организация "Белый счетчик" на 16:30 насчитала на акции 24 300 человек.

Сейчас люди покидают проспект. Полиция разбирает рамки металлоискателей.

Со сцены выступили ранее обвиняемые по "московскому делу" и уже отпущенные активисты Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костенок.

Выступивший на митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что участники протестных акций перестали опасаться силовиков. Он призвал продолжить поддержку задержанных с помощью соцсетей: "Пишите каждый день в инстаграм, в твиттер, пишите каждый день - "Отпускай!".

"Мы должны дальше требовать соблюдения наших прав, мы будем требовать допуска наших политических представителей на выборы, судебной реформы и освобождения всех фигурантов "московского дела", - сказала со сцены юрист Фонда борьбы с коррупцией и экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила со сцены, что не выступала на митингах с 2011 года. "Но с 2011 года наши требования остались прежними - честные суды и честные выборы. Что изменилось за эти годы, так это то, что у нас уходит страх", - подчеркнула она.

На акции выступили синти-поп группа "Хадн дадн" и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

На митинге присутствуют члены некоторых политических партий и движений, таких как "Яблоко", "Левый фронт", "Революционная рабочая партия", "Либертарианская партия", "Солидарность", а также бывшие кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков и Юлия Галямина, журналист и муниципальный депутат Хамовников Илья Азар, рэпер Face. Многие участники пришли на митинг с детьми.

Протестующие требовали прекращения дел и освобождения Егора Жукова, Павла Устинова, Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Евгения Коваленко, Константина Котова, Ивана Подкопаева, Айдара Губайдулина, Алексея Миняйло, Сергея Фомина, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Эдуарда Малышевского, Владислава Синицы. Также среди требований митинга было прекращение преследования Фонда борьбы с коррупцией - против него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, проведены сотни обысков.

"Московское дело" - это несколько уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Блогера Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму.